'Game of Thrones'-mysterium endelig opklaret

Det var ikke et af eventyrseriens stolteste øjeblikke, da det blev tydeligt for alle, at en skuespiller eller en medarbejder på filmholdet havde efterladt et take away-kaffekrus synligt på bordet i en scene af HBO-succesen 'Game of Thrones'.

Kaffekruset med plastiklåg var tydeligt malplaceret i 'Game of Thrones'. Foto: HBO

Billedet af den mildt sagt fejlplacerede rekvisit gik verden rundt, og gætterierne om, hvem der var den skyldige, begyndte.

Nu afslører Emilia Clarke, der spillede en af hovedrollerne som den humørsvingende Daenerys Targaryen, der havde ildspyende drager som kæledyr, hvem der var skyld i brøleren i afsnit fire i den ottende og sidste sæson.

Ifølge hende var det ikke hende selv eller andre af de faste skuespillere, der havde efterladt kruset, men derimod Dan Weiss, der sammen med David Benioff stod bag serien baseret på forfatteren George R.R. Martins bøger.

Udover at stå bag showet havde Weiss og Benioff nemlig for vane at være med på skærmen som statister, når der var behov for mange personer i scenerne.

I det nye interview siger Clarke:

'Jeg siger det én gang til, så det kan blive noteret: det var ikke min! Jeg kigger på dig Dan Weiss'.

Emilie Clarke har tidligere fortalt om sin deltagelse i den populære serie, at hun ikke fortryder de meget omtalte og kontroversielle sexscener, hun var tvunget til at medvirke i.