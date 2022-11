'Game of Thrones'-stjerne død

Musiker og 'Game of Thrones'-skuespiller Wilko Johnson er død.

Det bekræfter hans familie i et opslag på Wilko Johnsons Facebookside.

'Det her er en meddelelse, som vi aldrig har ønsket at komme med. Vi gør det på vegne af Wilkos familie og bandet med et meget tungt hjerte,' står der indledningsvis i opslaget, der fortsætter:

'Wilko Johnson er død. Han gik bort i sit hjem i Westcliff On Sea mandag aften, den 21. november. Han blev 75 år.'

Johnson var en kendt skikkelse i både Dr. Feelgood og The Wilko Johnson Band. Han slog igennem som skuespiller i den kendte hitserien 'Game of Thrones', hvor han spillede rollen som Ser Ilyn Payne.

I 2013 fik Wilko Johnson konstateret kræft i bugspytkirtlen. Dengang lød beskeden fra lægerne, at han maks havde ti måneder tilbage at leve i, skriver The Independent.

I 2014 meddelte sangeren, at han nu var kræftfri efter, at han havde fået fjernet en svulst på tre kilo.

Inden da nåede Wilko Johnson at tage på afskedsturné.

- Jeg var fuldstændig overbevist om, at jeg skulle dø, og jeg havde stille accepteret det, lød det fra Wilko Johnson tilbage i 2014 efter sin operation.

Hvad der her ni år senere er skyld i Wilko Johnsons død, er ikke oplyst.