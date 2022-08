'Game of Thrones'-stjerne er blevet gift

De fleste, der så med, vil nok kunne genkalde sig det ikoniske bryllup mellem Joffrey Baratheon og Margaery Tyrell i fjerde sæson af 'Game of Thrones'.

Nu er den irske skuespiller Jack Gleeson, der spiller rollen som Joffrey Baratheon i HBO-hitserien blevet gift, og det ser ud til at være gået væsentligt mere stille for sig end i serien.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Daily Mail.

Brylluppet mellem den 30-årige skuespiller og hustruen Roisin O'Mahony, der er skuespiller og filminstruktør, fandt sted i weekenden.

Parret har selv været yderst private omkring festlighederne, men præsten, der viede dem, har delt billeder af brudeparret på det sociale medie Twitter, hvor han samtidig skriver, at ceremonien var 'simpel' og 'værdig'.

Jack Gleeson, der primært er kendt fra 'Game of Thrones', har ikke en lang liste af film og serier på cv'et. Han havde dog en mindre rolle i 'Batman Begins' tilbage i 2005, ligesom han blandt andet har spillet med i tv-serien 'Out of Her Mind' og filmen 'All Good Children'.

Inden længe vender han retur til det store lærred, hvor man vil kunne opleve ham i filmen 'In the Land of Saints and Sinners' side om side med blandt andre Sarah Greene og Liam Neeson.

