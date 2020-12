'Game of Thrones'-stjerne er træt af mundbinds-modstandere: - Så er det sagt

Når det gælder corona, så har Sophie Turner en helt klar holdning. Hun havde selv mundbind på under datterens fødsel, og så kan andre sagtens have det, når de handler ind, mener hun

Så er det sagt.

Sophie Turner, som spillede Sansa Stark i HBO-hitserien 'Game of Thrones', var ikke bare klar i spyttet i serien. Det er hun også i virkeligheden.

Den britiske stjerne bor til daglig i Californien med sin amerikanske mand, Joe Jonas. Og i juli blev parret forældre til deres første barn, Willa.

Både i juli, men bestemt også nu er USA plaget af coronavirus, som også i USA spredes hurtigere og hurtigere for tiden. Og det har fået skuespillerinden til at reagere.

Derfor meldte hun onsdag klart ud i en video, at hun er træt af folk, som ikke bærer mundbind, når de handler.

Helt præcist lyder det:

- Hvis jeg kan have en maske på, mens jeg føder, kan I også have en maske på i Walmart (en supermarkedskæde, red.). Og så er det sagt, lyder det i videoen, som Sophie Turner har delt på hendes sociale medie-platforme.

Den 24-årige skuespiller har tidligere været ude med riven i forbindelse med coronakrisen. Tilbage i marts delte hun ligeledes en video, hvor hun bad folk om at 'lade være med at være fucking dumme', som en reaktion på en anden skuespillers udsagn om, at frihed vægter højere end livet.

- Selv hvis du mener, at frihed er vigtigere end dit helbred, så giver jeg ikke en fuck om din frihed. Du kan smitte andre mennesker, andre sårbare mennesker omkring dig, ved at gøre dette. Så bliv inden for, gutter. Andet er ikke sejt eller smart, lød den kontante melding dengang.