'Game of Thrones'-stjerne: - Jeg havde dystre tanker

Den tidligere 'Game of Thrones' skuespiller Kit Harrington fortæller i et nyt interview om sin kamp med depression og alkoholmisbrug

Skuespiller Kit Harrington har tidligere fortalt, at han har måtte indlægge sig på et behandlingssted for at arbejde med nogle personlige problemer.

I et nyt interview med Sunday Times fortæller Harrington, at han i en længere periode kæmpede med både depression og et alkoholmisbrug.

Det skriver flere medier, heriblandt Page Six.

- De ting som skete efter, at 'Games of Thrones' sluttede, og i mens serien stod på, var en rimelig traumatisk oplevelse, og de inkluderede alkohol, fortæller Harrington til Sunday Times.

Kit Harrington blev verdenskendt, da han tilbage i 2011 for første gang rullede over skærmen i HBO-serien 'Game of Thrones'.

Dyb depression

Men livet efterfølgende har ikke været helt let for den 34-årige skuespiller.

- Jeg gennemgik nogle virkelig forfærdelige ting, fortæller han til mediet.

Til spørgsmålet om han nogensinde havde overvejet at tage sit eget liv, svarede skuespilleren:

- Svaret er ja. Ja selvfølgelig. Jeg gik i gennem perioder med en dyb depression, hvor jeg havde lyst til at gøre alle mulige ting.

Kit Harrington fortæller derudover, at han håber, at hans ærlighed vil hjælpe andre, der kæmper med samme problemer.

- Jeg vil bestemt ikke ses som en martyr. Jeg har været igennem nogle ting, og hvis det kan hjælpe nogen, så er det godt, udtaler skuespilleren.

Tilbage i februar blev det bekræftet, at Kit Harrington og konen, Rose Leslie, var blevet forældre for første gang.

Parret fandt sammen under optagelserne til 'Game of Thrones', og blev gift i 2018 efter seks år som kærester.