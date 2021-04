'Game of Thrones'-stjerne overrasker: Blev mor i hemmelighed

Den 39-årige britiske skuespiller Natalie Dormer fødte i januar en datter og blev dermed mor for første gang.

Det fortæller hun i et afsnit af podcasten 'That's After Life!', som udkom tirsdag.

- Det er den perfekte ting at give sig til under en pandemi - at blive gravid og få en baby, siger hun i podcasten og fortsætter:

- Jeg føler mig som lidt af en kliche. Hun kommer nok til at sidde på en bar om 30 års tid og sige: 'Ja, jeg er en Covid-baby'.

Dormer, som danner par med den 37-årige skuespiller David Oakes, har hverken delt nyheden om graviditeten eller fødslen før nu.

I podcasten fortæller hun, at selvom datteren kun er tre måneder gammel, har hun allerede vendt op og ned på hendes liv.

- Folk har sagt: 'Hele dit perspektiv på livet vil ændre sig og alle dine værdier', og så ruller man med øjnene og siger 'Ja, Ja' - men så får man barnet, og så tænker man 'Åh, wow', siger hun i podcasten.

Hun og David Oakes mødte hinanden i 2019, hvor de begge spillede med i teaterstykket 'Venus in Fur' i London.

Natalie Dormer er kendt for sine roller i HBO-serien 'Game of Thrones', 'Hunger Games'-filmene og serien 'The Tudors'.

I 'Game of Thrones' spillede hun blandt andre sammen med Emilia Clarke, der stadig må lægge ører til heftige debatter om de mange sexscener i serien.