Manden bag hits som 'Dream Weaver' og 'Love Is Alive', Gary Wright, er død.

Det skriver flere udenlandske medier, blandt andre The Guardian, der har fået dødsfaldet bekræftet af Gary Wrights søn, Dorian.

Over for TMZ har Gary Wrights søn Justin fortalt, at Gary Wright udåndede i sit hjem i Californien. Han led af blandt andet Parkinsons syge.

Til TMZ har Justin forklaret, at sangerens symptomer var blevet værre i det seneste år og gjorde det svært for ham at tale eller bevæge sig.

Wright, der blev født i New Jersey i 1943, skød sin lange karriere i gang allerede fra barnsben, hvor han var børneskuespiller i tv- og radioreklamer, ligesom han også optrådte på Broadway i musicalen 'Fanny' i 1954.

Gary Wright med sin hustru, Rose. Foto: Ursula Düren/Ritzau Scanpix

Selvom Gary Wright gjorde sig bemærket allerede som barn, er han bedst kendt for sine hits 'Dream Weaver' og 'Love Is Alive', der begge strøg ind som nummer to på Billboard Hot 100-listen.

Gary Wright var også komponist og producer og samarbejdede ofte med Beatles-musikeren George Harrison.

Wright efterlader sig to sønner og sin hustru, Rose. Han blev 80 år gammel.