Gavflaben overrasker: Får sin egen Netflix-serie

Robbie Williams har været feteret popstjerne siden begyndelsen af 90'erne, men nu skal han også være stjerne på Netflix.

Det skriver mediet Deadline.

Streaming-giganten barsler således med en ny dokumentarserie om den britiske sanger, 48, der som bekendt kickstartede karrieren som medlem af boybandet Take That, der blev dannet i 1990 og efterfølgende storhittede verden over.

Siden gik han under stor ståhej - og ikke mindst med stor succes - solo, og Williams havde sin storhedstid omkring årtusindskiftet og årtiet ud, mens karrieren i de senere år dog har været på tilbagegang.

Uden i nyere tid at være i stand til at genfinde hitformlen, der gav ham kæmpesucceser som 'Angels', 'Feel' og Come Undone', har Robbie Williams i de senere år kastet sig over andre projekter.

Blandt andet har han været dommer i den britiske udgave af 'X Factor', ligesom han laver meget velgørenhedsarbejde.

Og nu er det altså Netflix, det gælder.

Planen er, at serien, der bliver til i tæt samarbejde med Williams selv, vil give seerne eksklusiv adgang til stjernens dagligdag bl.a. sammen med hans amerikanske kone Ayda Field og deres fire børn.

Ufiltreret beretning

Projektet beskrives som 'en ufiltreret, dybdegående undersøgelse af et globalt ikon og en naturlig entertainer, som har skullet navigere i op- og nedture i rampelyset gennem 30 år'.

Der vil således være masser mulighed for at grave ned i den massive idoldyrkelse af sangeren ikke mindst for år tilbage, hans afhængighed af både alkohol og stoffer i perioder samt både professionelle og personlige brud.

Det er ej heller nogen hemmelighed, at Robbie Williams i lange perioder har lidt af psykiske problemer, der er kommet i kølvandet på et konstant liv i blitzlyset og det faktum, at han han havde fotografer i hælene dag og nat fra han var teenager.

Klar til at fortælle alt

Ifølge Deadline kommer dokumentarserien til at vise masser af klip og hidtil uset materiale fra de seneste 25 år, der løbende er blevet dokumenteret på video af skiftende kamerahold - optagelser, folkene bag dokumentaren får adgang til.

Netflx-projektet skulle angiveligt give et mere nuanceret billede af entertaineren end det, offentligheden hidtil har fået, og verdensstjernen giver råt for usødet et indblik i sin hverdag og et sind, der i mange år var præget af indre dæmoner.

- Han er virkelig klar til at fortælle nu, fortæller Netflix' chef for dokumentarserier, Belesh Dhand, til Deadline i forbindelse med Edinburgh TV Festival i Skotland.

Dokumentaren forventes at få premiere i 2023.