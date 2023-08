'Geordie Shore'-stjerne springer ud som homoseksuel

Han blev kendt fra programmet 'Geordie Shore' tilbage i 2014, hvor man hovedsagligt så ham score den ene kvinde efter den anden. Selv siger han, at han har været sammen med over 30 kvinder gennem hans tid på tv.

Men kærligheden fandt han ikke hos en af de mange kvinder, i stedet viser Grant Coulson nu sin mandlige kæreste ved navn Scott frem på Instagram.

Coulson siger, at folk endelig vil komme til at kende den rigtige ham efter at have gemt sit sande jeg i så lang tid.

Se billedet af Grant Coulson og hans kæreste Scott her. Artiklen forsætter under billedet ...

Mange positive henvendelser

I kølvandet på at være sprunget ud siger Coulson til The Mirror:

- Mange drenge, som står i samme situation, har henvendt sig for at få råd, og de siger, at det er inspirerende, at jeg er sprunget ud.'

Om den generelle reaktion fortæller han, at mange siger: 'du ligner ikke en homoseksuel'.

Til det svarer Grant Coulson: 'Hvordan ser en homoseksuel ud? Jeg er bare mig, jeg behøver ikke at handle eller opføre mig på en bestemt måde for at passe til en bestemt etiket.'

'Geordie Shore'-stjernen er heller ikke bleg for at nævne, at ægteskab bestemt ligger i kortene. Parret er allerede flyttet sammen, og deler hunden, Hugo.