Gerningsmand stak af: Far er død

Nicki Minaj har mistet sin far, der er død af sine kvæstelser efter at være blevet ramt af en bil

Den amerikanske rapstjerne Nicki Minaj er i sorg, efter hendes far i weekenden mistede livet.

Her kom Robert Maraj fredag aften gående på vejen mellem Roslyn Road og Raff Avenue, da han blev ramt af en bil, der kørte i nordgående retning.

Det skriver TMZ, der har fået hændelsen bekræftet af politiet i Nassau County, New York.

Han blev 64 år.

Robert Maraj blev kørt til hospitalet i kritisk tilstand, hvor han gik bort henover weekenden. Sagen efterforskes af drabsafdelingen, da bilisten efterfølgende flygtede fra gerningsstedet. Man efterlyser nu vidner, der kan have set noget.

En repræsentant for 'Anaconda'-rapperen bekræfter, at Minajs far er gået bort, men ønsker ikke at kommentere dødsfaldet yderligere.

Heller ikke på sociale medier har Nicki Minaj, der blev mor for første gang 30. september sidste år, kommenteret dødsfaldet.