Ghislaine Maxwell anker fængselsdom i Epstein-sag

60-årige Ghislaine Maxwell har formelt anket sin dom på 20 års fængsel for at have hjulpet sin tidligere kæreste Jeffrey Epstein med at misbruge mindreårige piger.

Det viser retsdokumenter torsdag.

Hendes appel er blevet indsendt, efter at dommer Alison Nathan for halvanden uge siden foretog strafudmålingen ved en domstol på Manhattan i New York City.

Her hæftede Nathan sig ved Maxwells 'afgørende' rolle i en række overgreb.

Nathan mente, at den skade, som der var blevet gjort på ofrene, var 'uoverskuelig'.

Maxwells appel var ventet. Det vides ikke, hvilke argumenter hun vil lægge vægt på i forsøget på at få omstødt både straffen og skyldkendelsen.

Maxwells advokater har tidligere sagt, at hun er blevet dømt urimeligt hårdt, fordi sagens hovedperson - Jeffrey Epstein - er død og ikke kan straffes. De mener, at hun er blevet gjort til syndebuk i sagen.

Forsvarerne opfordrede til, at der ved strafudmålingen blev taget hensyn til, at deres klient havde haft en traumatisk barndom.

Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell tilhørte i mange år en finansiel elite, og de to var kærester igennem flere år i 1990'erne. Det var også der, hvor mange af overgrebene fandt sted. Her er hun afbildet under strafudmålingen. (Arkivfoto). Foto: Jane Rosenberg/Reuters

Ghislaine Maxwell er uddannet på Oxford Universitet og er datter af mediebaronen Robert Maxwell.

Hun blev sidste år kendt skyldig i fem af seks anklagepunkter. Hun blev blandt andet fundet skyldig i at have rekrutteret og manipuleret fire piger til at have sex med Jeffrey Epstein, som Maxwell var kærester med. Det skete i perioden mellem 1994 og 2004.

Jeffrey Epstein tog sit eget liv i 2019 i en fængselscelle i New York. Han var på det tidspunkt 66 år.

Epstein sad fængslet, mens han ventede på at få behandlet sin sag ved domstolene. Han var anklaget for sexhandel med mindreårige.

Maxwells appelproces kan tage flere måneder - eller længere endnu.