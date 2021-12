Ghislaine Maxwell: Går til modangreb

I fredags afsluttede anklageren sin bevisførelse i retssagen mod den britiske jetsetter Ghislaine Maxwell - lidt over to uger efter den store retssags begyndelse 29. november.

Men med anklagemyndighedens sidste kort spillet er retssagen langtfra slut.

Nu er det således forsvarerens tur til i den næste tid at forsøge at påvirke juryen til at votere i sin klients retning, når den tid kommer.

Til den slags skal man som regel bruge vidner, og det har Ghislaine Maxwell i høj grad tænkt sig at benytte sig af. For mens anklageren har afhørt 24 vidner i første halvdel af den store retssag, så står forsvaret klar med hele 35 af slagsen.

Syndebuk

De skal alle samlet set forsøge at kaste lys over, at Ghislaine Maxwell - det påstår hun i hvert fald selv - ikke har spillet den rolle i Epsteins sexring og misbrug af piger, som anklagerne forsøgte at fremføre bevis for.

Ghislaine Maxwell bliver sigtet for at hjælpe Jeffrey Epstein til at begå seksuelle overgreb mod unge teenagepiger.

Maxwell, der afviser seks tiltaler imod sig, mener selv, hun bliver ofret og skal tage skraldet og være syndebuk for sin tidligere partner og arbejdsgivers sexforbrydelser.

Det mener hun, fordi Jeffrey Epstein begik selvmord i sin celle kort efter anholdelsen i 2019 og dermed ikke selv kan stå til ansvar for sine handlinger.

Epstein og Maxwell var både kærester og samarbejdspartnere, men førstnævnte kunne angiveligt ikke nøjes med sex med sin partner. Derfor hjalp hun ham ifølge anklagen med at finde helt unge piger til formålet. Foto: Ritzau Scanpix

Anklageren vil derimod bevise, at Ghislaine Maxwell, der i mange år var Epsteins nærmeste ansatte, var en aktiv del af hans sexring og skafffede unge, ofte mindreårige piger til at have sex med Epstein. Seancer hun endda selv skulle have deltaget i.

I tidsbekneb

Advokaterne, der hjælper Maxwell med forsvaret, er dog pludselig kommet i tidsbekneb vedrørende indkaldelse af vidner. Anklagemyndigheden afsluttede således dens bevisførelse to uger tidligere end forventet.

Tidspresset skyldes også, at mange af vidnerne skal flyves ind fra udlandet.

Maxwells ledende jurist, Bobbi Sternheim, har desuden bedt dommer Alison Nathan om at få lov til at føre fire anonyme vidner. Det sker, efter at forsvaret tidligere har fået lov til at lade fire misbrugte kvinder benytte pseudonymer som vidner.

Lille sort bog

Et af de helt store spørgsmål har i øvrigt været Ghislaine Maxwells såkaldte 'lille sorte bog', hvor hun har haft kontaktoplysninger på tusindvis af personer - inkl. prins Andrew - der skulle have haft at gøre med Epsteins sexring.

Mandag kom det frem, at kun meget få sider fra denne bog vil blive benyttet i retssagen, ligesom der ikke vil blive offentliggjort andet end meget få detaljer fra den i offentligheden.

