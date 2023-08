Gift i 13 år: Tv-kendis går fra sin mand

Kærligheden er bristet mellem den amerikanske skuespiller og reality-kendis Khadijah Haqq og den tidligere professionelle fodboldspiller Bobby McCray.

Efter 13 år som mand og kone har hun besluttet at gøre det forbi.

Det skriver Khadijah Haqq i et opslag på sin Instagram-profil.

'Efter 13 års ægteskab, 16 år sammen og fire fantastiske børn, er jeg nået til den intense og svære konklusion, at selvom Bobby og jeg har stor kærlighed til hinanden, er det bedst, at vi bevæger os videre hver for sig', skriver hun i opslaget.

40-årige Khadijah Haqq, der især er kendt for at have medvirket i realityprogrammet 'Keeping up with the Kardashians' som Khloé Kardashians nære veninde, gør det klart, at beslutningen ikke har været nem.

Og det er heller ikke nemt at dele med offentligheden.

'For det meste har jeg holdt vores forhold privat for vores families skyld. Jeg deler ikke dette, fordi jeg synes, det er nogen stor nyhed, men så vi kan komme videre med vores liv på en ærlig måde og begynde vores rejse med at være forældre sammen', skriver hun.

Khadijah Haqq og Bobby McCray blev gift i 2010. De har børnene Christian, Celine og Kapri.

Bobby McCray har ikke udtalt sig om den forestående skilsmisse.