Gift i 20 år: Nu skal de skilles

Toni Collette og hendes mand, Dave Galafassi, oplyser i en fælles udtalelse, at de har valgt at gå fra hinanden

Kærligheden er bristet mellem den australske skuespiller og musiker Toni Collette og hendes mand, Dave Galafassi.

I en fælles udtalelse, som de har delt på Instagram, oplyser de, at de skal skilles.

'Det er med respekt og taknemmelighed, at vi kan meddele, at vi skal skilles. Det er en fælles beslutning, og vi går fra hinanden med fortsat respekt og omsorg for hinanden', indleder de udtalelsen, som følges af et billede af ordene 'Peace and Love' (fred og kærlighed, red.) skrevet med blomster.

Toni Collette og Dave Galafassi har sammen den 14-årige datter Sage Florence Galafassi og 11-årige søn Arlo Robert Galafassi, og de har stor betydning for, hvordan det nu forhenværende par vil håndtere skilsmissen.

'Vores børns ve og vel er yderst vigtig for os, og vi vil fortsætte med at trives som familie, blot i en anderledes form', skriver de og afslutter opslaget med at takke følgerne.

Annonce:

'Vi er taknemmelige for den plads og kærlighed, I kan give os, mens vi udvikler os og bevæger os gennem denne forandring på en fredelig måde. Stor tak', lyder det fra Toni Collette og Dave Galafassi.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Toni Collette på den røde løber i 2019. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Parret blev gift i 2003 og har dermed næsten nået at være mand og kone i to årtier.

Toni Collette vandt i 2010 en Golden Globe for sin rolle i tv-serien 'United States of Tara'. Hun har dog i løbet af sin karriere sikret sig anerkendelse og adskillige både priser og nomineringer for roller i film som 'About a Boy' fra 2002, 'Den sjette sans' fra 1999, 'Emma' fra 1996 og 'I dine sko' fra 2005.

Foruden karrieren som skuespiller er Toni Collette forsanger i gruppen Toni Collette & the Finish. Hendes nu eksmand, Dave Galafassi, er trommeslager i bandet Gelbison.