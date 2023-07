Gift i seks år: Nu skal de skilles

Ricky Martin og Jwan Yosef oplyser i en fælles udtalelse, at de har valgt at gå hver til sit

Seks år som ægtefolk blev det til for popstjerne Ricky Martin og kunstmaler Jwan Yosef.

I en fælles udtalelse til det amerikanske magasin People oplyser de, at de skal skilles.

'Vi har besluttet at stoppe vores ægteskab med kærlighed, respekt og værdighed over for vores børn, og vi glæder os over det, vi har oplevet som par gennem disse fantastiske år,' udtaler de.

Nu vil de fokusere på fremtiden.

'Det, vi ønsker os allermest nu, er, at vi kan fortsætte en sund familiedynamik og et forhold, som er centreret om fred og venskab, så vi fortsat kan opdrage vores børn og bevare den kærlighed og respekt, vi har for hinanden,' skriver de videre.

Sammen har 51-årige Ricky Martin og 38-årige Jwan Yosef datteren Lucia og sønnen Renn. Ricky Martin har desuden sønnerne Matteo og Valentino.

Vilde beskyldninger

Ricky Martin var sidste år i mediernes søgelys, da det kom frem, at hans nevø anklagede ham for seksuelle overgreb.

'Livin' La Vida Loca'-sangeren benægtede fra begyndelsen anklagerne, og efter et par uger trak nevøen sine påstande tilbage.

Efterfølgende sagsøgte den puertoricanske sanger nevøen, Dennis Yadiel Sanchez, for at have forfulgt og chikaneret ham samt for at have forsøgt at 'snigmyrde' hans gode ry og rygte.

Ricky Martin krævede intet mindre end 20 millioner dollars, hvilket svarer til mere end 148 millioner kroner, fra sin nevø i kompensation for de skader, nevøen ifølge Martin har forvoldt ham.

Sagen er endnu ikke afgjort.