Gift på tv: Nu skal de skilles

I anden sæson af Netflix-serien 'Love is Blind' sagde Iyanna McNeely, 28, og Jarrette Jones, 32, ja til at blive gift med hinanden for rullende kameraer.

Efter næsten et års ægteskab har parret dog nu måttet indse, at kærligheden ikke kunne holde.

I en fælles meddelelse på Instagram oplyser de, at de skal skilles.

'Efter en hel del overvejelse er vi kede af at kunne meddele, at vi er gået fra hinanden og vil sætte gang i processen for at blive skilt. Selvom vi elsker hinanden, har vores liv bevæget sig i forskellige retninger, og det er okay,' skriver de blandt andet.

Parret slår samtidig fast, at det bestemt ikke har været en nem beslutning, og de beder om, at deres privatliv respekteres.

'Vi håber, at I allesammen vil give os plads til, at vi kan afslutte dette kapitel af vores liv,' skriver de, inden de runder af med at takke deres familie, venner og Netflix.

'Den oplevelse (at være med i 'Love is Blind', red.) har lært os så meget om os selv, sårbarhed og kærlighed. Vi fortryder intet,' skriver parret.

I Netflix-succesen 'Love Is Blind' skal deltagerne på en række dates med hinanden for - forhåbentlig - at finde kærligheden. Der er dog lige den hage, at de ikke kan se hinanden under daten, hvilket giver dem mulighed for at lære hinandens personligheder at kende.

Iyanna McNeely og Jarrette Jones medvirkede i anden sæson af 'Love is Blind'.

