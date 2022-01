Gigantisk millionrabat: Adele køber hus af verdensstjerne

Det krævede tålmodighed og en trecifret millionrabat, men nu er Sylvester Stallone langt om længe sluppet af med sin villa i Beverly Hills.

Det skriver TMZ.

Huset blev oprindeligt sat til salg for 110 millioner dollars - et beløb, der med dagens kurs svarer til 721 millioner kroner. Det var dog alt for dyrt, og skuespilleren måtte sænke prisen til 85 millioner dollar - 557 millioner kroner med dagens kurs.

Ingen bed dog på krogen, før selveste sangerinden Adele ifølge TMZ nu har købt hjemmet. Det krævede dog endnu en stor rabat, før stjernen ville erhverve sig luksusvillaen.

Ifølge mediet lød den endelige salgspris på 58 millioner dollar - altså 'blot' 380 millioner kroner. Den pris eller Adeles identitet er dog ikke bekræftet af andre end normalt velinformerede TMZ indtil videre.

Med huskøbet får Adele masser af plads at slå sig løs på.

Luksusvillaen, som du kan se billeder af her, er på 1951 kvadratmeter og ligger på en 3,5 hektar stor grund, der inkluderer en gigantisk have med infinity-pool og en garage med plads til otte biler og et atelier.

Inden døre kan man slå sig løs på to etager med seks værelser, ni badeværelser - inklusive et med sauna og dampbad - et kontor med udgang til terrasse, et gigantisk køkken, flere spisesale, en hjemmebiograf, et træningscenter, et 'cigarrum' med udluftning, og en bar med direkte udgang til haven.

Dertil følger - naturligvis - et gæstehus på to etager med to soveværelser og eget køkken.

Sylvester Stallone er blandt andet kendt for sine roller i legendariske film som 'Rocky' og 'Rambo', og huset har da også været fyldt med diverse statuer og andre minder fra netop disse film. Foto: Starshooter/Ritzau Scanpix

Adele er kendt for en lang række hits. Sangerinden, der blandt andet har vundet 15 Grammy-priser, udgav sidste år sit fjerde album, '30'.