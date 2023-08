Gik fra hinanden: - Røvhul

Det hører til sjældenhederne at Hollywood-par holder sammen så længe, som tilfældet er med Jessica Alba og Cash Warren, der nu har været sammen i 19 år og gift de sidste 15.

Men det umiddelbart rosenrøde kendispar har også haft sine nedture i forholdet.

Det taler 44-årige Cash Warren om i podcasten 'Whine Down', hvor han afslører, at parret gik hver til sit en kort periode, da de havde været sammen i fire år.

- Da vi først begyndte at date, var jeg virkelig jaloux på andre fyre og den opmærksomhed, hun fik fra andre fyre. Det fik jeg det bare ikke godt af.

Jessica Alba og Cash Warren har nu været gift i 15 år. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg har altid været en temmelig selvsikker person, som gik min egen vej og var virkelig glad for det. Det næste, der sker, er, at jeg kigger op og bare er jaloux hele tiden. Jeg tænkte: 'Jeg hader at have det sådan her. Det får mig ikke til at have det godt. Og jeg ved, at det ikke får dig til at have det godt, siger Cash Warren ifølge ET Online.

Den sygeligt jaloux Cash Warren endte med at være et 'røvhul', som han selv udtrykker det, og lovede sig selv, at hvis han igen fandt sammen med Jessica Alba, ville han gribe forholdet an på en anden måde.

Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

Det lykkedes som bekendt.

Jessica Alba og Cash Warren blev gift i 2008 og har i dag tre børn sammen.