Gik grueligt galt: Endte på hospitalet

Der er lagt i kakkelovnen til en ordentlig omgang Jackass til juli 2021. Holdet bag er nemlig i gang med at lave den fjerde film i det skøre, grænseoverskridende og voldsomme Jackass-univers, men det er ikke helt uden udfordringer.

For når man udfordrer skæbnen, kan man støde ind i problemer. Og det er lige det, to af stjernerne har gjort. Johnny Knoxville og Steve-O, som er nogle af de allermest fremtrædende karakterer, er nemlig endt på hospitalet blot to dage inde i optagelserne af den nye film.

Det fortæller Bam Margera, som ligeledes er en af hovedpersonerne, ifølge Screenrant.

Skuespillerne er kendt for at udføre vanvittige stunts og tåkrummende pranks på hinanden. Netop det er også grunden til, at de to hovedpersoner er endt på hospitalet. Det forlyder sig nemlig, at de to stjerner er faldet af et løbebånd i høj fart, mens de havde instrumenter i på sig, lyder det fra Bam Margera.

- Det er anden dag på Jackass-settet, og Steve-O og Knoxville er kommet på hospitalet, fordi de er hoppet af et løbehjul på max fart med instrumenter - altså, en fucking tuba, lyder det helt nøjagtigt.

Ingen af de to stjerner er dog kommet alvorligt til skade, og holdet bag den fjerde Jackass-film forventer at komme i gang med optagelserne igen snarest.

Det er ti år siden, altså helt tilbage i 2010, at holdet lavede deres seneste film, 'Jackass 3D'.

Den kommende film vil være den første film, hvor hele holdet er samlet igen, siden 34-årige Ryan Dunn, som var en del af holdet, døde tilbage i 2011. Siden da er flere fra det originale cast gået bort.

