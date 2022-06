Gik verden rundt: Nu taler han for første gang

For første gang sætter Tyler Perry nu ord på, hvordan han oplevede den efterhånden berømte lussing, som Will Smith gav Chris Rock under årets Oscar-uddeling

I minutterne efter skuespiller Will Smith havde stukket Chris Rock en syngende lussing på direkte tv til årets Oscar-uddeling, var der især et billede, der blev delt vidt og bredt - nemlig et billede af blandt andre skuespiller Tyler Perry og Bradley Cooper, der trøstede Will Smith kort efter episoden.

For første gang siden episoden åbner Tyler Perry nu op for, hvordan han oplevede hele dramaet, da det udspillede sig lige for øjnene af ham.

Det sker i et interview med Gayle King i forbindelse med Tribeca Film Festival.

Her fortæller Perry, at han i øjeblikket ikke forsøgte at 'trøste' Will Smith.

- Der er en forskel på at trøste og forsøge at nedeskalere. Det er den første ting. Jeg gik tidligt for at sikre mig, at Chris (Rock, red.) var okay. At være venner med dem begge har været meget svært, siger han.

I interviewet fortæller han ligeledes, at det ikke var en nem situation at være vidne til.

- Tro mig, ligeså smertefuldt det var for os i rummet, ligeså smertefuldt var det for Chris, der dog er en sand helt for den måde, han håndterede det på, siger Tyler Perry og fortsætter:

- Men jeg vil også have jer til at forstå, at der skete noget for Will, som også var ekstremt smertefuldt. Det er dog ikke en undskyldning. Han var totalt gal på den i forhold til, hvad han gjorde. Men der var noget, der 'triggede' ham, og det, han gjorde, er så langt fra den, han er. Det var forkert, og det har jeg også gjort klart over for Will, siger Perry.

Will Smiths lussing gik verden rundt. Foto: Eva Agostini/Ritzau Scanpix

Forstår hvad der skete

Ifølge Tyler Perry var Will Smith i situationen også selv overrasket over, hvad det var, han lige havde gjort, efter Chris Rock havde lavet en joke om Smiths kone, Jada Pinkett Smith, og den sygdom, der gør, at hun er skaldet.

- Og jeg kan fortælle jer, at da jeg gik over til ham, var han knust. Han kunne ikke tro, hvad der lige var sket. Han kunne ikke tro, at han havde gjort det, siger Perry, der har et bud på, hvad der skete i Will Smiths hoved.

- Jeg kigger på denne her mand, og hans øjne siger: 'Hvad laver du? Det her er ikke din aften'. Du kommer hele vejen til det her øjeblik, hvor du vinder en Oscar, det var et af de største øjeblikke i hans karriere, som han har ønsket sig så desperat, og så sker det her...', lyder det fra Perry, der fortsætter:

- Jeg tror, at han er i refleksion over, hvad der er sket. Jeg har lige læst hans bog, og der er et afsnit om ikke at være i stand til at passe på sin mor som barn. Jeg kender den følelse, og jeg får gåsehud bare ved at tænke på det. Jeg kender følelsen af at være en mand og tænke på den lille dreng og det traume, som man ikke har bearbejdet med det samme, vil vise sig igen, når du bliver ældre og vokser op på den mest upassende og mest forfærdelige timing. Jeg kender Will. Jeg kender ham godt.

Lussingen har siden kostet Will Smith dyrt. Han er blandt andet blevet udelukket fra at deltage i Oscar-uddelingerne de næste ti år.

