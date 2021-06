Giver gave til mor for 43 millioner kroner

Det er altså noget af en søn, der lige finder 7,1 millioner dollars - svarende til 43 millioner danske kroner, frem til at give en gave til sin mor.

Den kendte skuespiller har givet den gas og købt sin mor Irmelin Inderbirken en villa i Los Angeles.

Foto: Toptenrealestate

Det skriver Real Estate Deals, der har undersøgt salget.

Villaen er en spansk herlighed med fire soveværelser og seks badeværelser.

Tidligere har den været ejet af sangstjernen Gwen Stefani og Leonardo DiCaprio har købt den af skuespillerkolleagen Jesse Ferguson, der er kendt fra Modern Family.

Foto: Toptenrealestate

Det er heller ikke første gang, at Oscar-vinderen er gavmild.

For et par år siden købte han også sin far en villa i samme område som moderen. Dog til en lidt mindre sum på omkring 24 millioner danske kroner.

Leonardo DiCaprio har et meget tæt forhold til især sin mor, som han hver år tager med til Oscar-uddelingen.

Hun var derfor også til stede, da sønnen endelig vandt i 2016.