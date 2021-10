Giver overraskende svar

Hollywoodstjernen Angelina Jolie har prøvet meget.

Hun har været en del af et verdensberømt par med skuespilleren Brad Pitt, hun har spillet hovedroller i store Hollywood-produktioner, hun har seks børn og hun har tjent spandevis af millioner kroner.

Men det smukkeste øjeblik, hun har oplevet, ligger meget, meget langt fra alt det. Det fortæller hun i et interview med People, hvor Angelina Jolie, der i årevis har udført humanitært arbejde, fortæller om et særligt øjeblik, hun formentlig aldrig glemmer.

Får ikke ændret noget: Afvist af retten

Det fandt sted, da hun besøgte den syriske grænse.

- Denne her lille pige kommer hen til mig og tilbyder mig nogle kiks, hun har i lommen, fortæller Angelina Jolie i interviewet.

- Når man vidste, hvor hun kom fra, og hvad hun havde i udsigt, når man vidste, hvad hun har oplevet - og alligevel i det øjeblik hverken tænker på sig selv eller alt, hun har mistet. Hun sad ikke i selvynk. Hun så mig bare - og jeg må have set træt ud. Hun gik bare hen til mig og tænkte kun på at være flink.

- Det er dét, der gør mennesket så smukt, siger Angelina Jolie.

Angelina Jolie under et besøg i en syrisk nødhjælpslejr i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

Skuespilleren har i årtier dedikeret meget af sin tid til nødhjælpsarbejde, og hun har svoret, at det for hende ikke er nok at tale om det, men at hun kæmper for at finde løsninger på problemerne. Hun fortæller i interviewet med People, at hun fik en brat opvågning ved mødet med en afghansk bedstemor.

- Hun opfostrede sine børnebørn, fordi hendes egne børn var blevet dræbt, og hun befandt sig i en nødhjælpslejr. Jeg kan huske, at jeg begyndte at græde, og hun sagde: 'Jeg har ikke brug for, at du græder. Jeg har brug for, at du hjælper mig'. Det var en stor læring for mig.