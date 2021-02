Giver stadig mareridt

Skuespilleren Amanda Seyfried skammer sig over sin egen præstation i Oscar-vindende Les Misérables

Amanda Seyfried har haft mange succeser som skuespiller, men der er også ting, hun fortryder.

I et interview med Variety fortæller Seyfried, at hun decideret fortryder sin optræden i den Oscar-vindende Les Misérables fra 2012, hvor hun spillede rollen som Cosette, fordi hendes sangstemme ganske enkelt var for dårlig.

- Jeg havde mange øjeblikke, hvor jeg bare følte en stor fortrydelse. Jeg ville ønske, jeg kunne gøre det fuldstændigt om, siger hun i interviewet, som skuespilleren Vanessa Kirby står for.

Her fortsætter Amanda Seyfried.

- Hele sang-aspektet. Det giver mig stadig mareridt.

I et udbrud af selverkendelse sabler hun sine egne evner ned og fortæller, at det er et område, hun har givet stor fokus siden.

- Min stemme var meget svag. Jeg kunne helt sikkert spille Cosette nu, for jeg har arbejdet flittigt siden Les Misérables på at styrke min stemme og vibrationen, som var helt væk. Fra et teknisk synspunkt var jeg meget utilfreds med min sang, siger Amanda Seyfried.

I The New Yorker blev vokalen da også voldsomt kritiseret.

'Live-sang var særligt hårdt for Seyfried, der har nogle umulige høje toner at nå, og hun kan dårligt presse dem ud', lød det i anmeldelsen.

Det ændrede dog ikke på, at filmen, der udover Seyfried havde Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe og Eddie Redmayne på rollelisten, blev en stor succes med hele otte Oscar-nomineringer og tre statuetter.