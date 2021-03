Giver vildt løfte

Rapperen Megan Thee Stallion er med til at give et større pengebeløb til fond, der ærer afdød afroamerikaner

Rapstjernen Megan Thee Stallion giver et vildt løfte til Breonna Taylors efterladte på årsdagen for hendes død.

I marts 2020 blev afroamerikanske Breonna Taylor skuddræbt af politibetjente i en sag, hvor ingen af de tre betjente blev tiltalt i forbindelse med hendes død.

Efterfølgende blev fonden The Breonna Taylor Foundation stiftet af moderen Tamika Palmer, og det er den, der nu får en solid håndsrækning fra rapstjernen, som har lovet den et større pengebeløb.

Sammen med Fashion Nova har hun besluttet at give 100.000 dollar til fonden.

'I dag er det et år siden, at Breonna Taylor på tragisk vis blev taget fra sin familie og sine venner', skrev Megan Thee Stallion lørdag på Instagram og fortsatte:

Breonna Taylors død skabte voldsomme protester i USA. I år blev årsdagen også markeret, som det ses her på et billede fra Louisville, Kentucky, lørdag. Foto: Ritzau Scanpix

'Breonnas navn fortsætter med at være en katalysator for ændring og en kraftfuld påmindelse om den retfærdighed, der endnu ikke er sket fyldelst. Fashion Nova og jeg er stolte over at give 100.000 dollar (622.000 kroner, red) til Breonna Taylor Foundation, skabt af Tamika Palmer for at ære hendes datter'.

Betjenten, der affyrede det dræbende skud, blev fyret, men aldrig anklaget for noget.