Gjorde hun virkelig det? Hilton afviste USA's præsident

Hvem ville du helst hænge ud med? Den amerikanske præsident eller Britney Spears?

For Paris Hilton var valget ikke svært.

Hun afviste i sidste uge nemlig USA's præsident, Joe Biden, da han inviterede hende til at komme og optræde som DJ ved Summit of the Americas - et topmøde for Nord-, Mellem- og Sydamerikas ledere.

I sin podcast 'This Is Paris' fortæller hun, at hun prioriterede sin venindes bryllup. Og således droppede hun altså præsidenten for at tage til bryllup hos Britney Spears, der torsdag blev gift med sin kæreste igennem seks år, Sam Asghari.

- Jeg var faktisk blevet spurgt, om jeg ville være DJ for præsidenten og de andre præsidenter til middagen, men det her var vigtigere for mig, siger hun i podcasten med henvisning til Britney Spears' bryllup.

Brylluppet var ikke annonceret, og i podcasten fortæller den 41-årige hotelarving også, at hun havde syet læberne sammen på sig selv og ikke talt med nogen som helst om sine planer for den dag.

- Jeg holdt det tophemmeligt hele ugen. Jeg fortalte det vitterligt ikke til nogen. Ikke engang dem, der sendte mig kjoler eller mit team, mit glam-hold, min chauffør. Allesammen.

Britney Spears og Paris Hilton har kendt hinanden i mange år. Da de var yngre, var de ofte i byen sammen, og i 2007 var de tit at finde i sladderspalterne, hvor billeder fra deres byture solgte godt.

Afviser at tale om dramatisk start

Selvom hverken Britney Spears eller hendes mand havde annonceret brylluppet, var rygterne om deres store dag begyndt at cirkulere - hvilket også var grunden til, at dagen startede alt andet end optimalt.

Sangerindens eksmand, Jason Alexander, som hun var gift med i 55 timer under en våd tur til Las Vegas i 2004, havde nemlig opsnappet rygterne. Derfor besluttede han sig for at bryde ind og 'crashe' brylluppet. Hverken brudeparret eller gæster var til stede, da Jason Alexander brød ind og senere blev anholdt af politiet.

Og Paris Hilton vil heller ikke kommentere sagen i sin podcast.

- Jeg vil ikke gå i nogen detaljer om episoden, for det var prinsessebrudens aften, og det er hendes historie at fortælle, lyder det fra Paris Hilton, der fortsætter:

- Men jeg vil sige, at jeg er utrolig glad på hendes vegne. Hun så utrolig ud, og det gjorde mig så glad at se, at hun har fundet sit eventyr. De er et smukt par.

Omkring 60 gæster deltog i det - i kendisskala - minimalistiske bryllup. Heriblandt stjerner som popdronningen Madonna, sangerinden Selena Gomez, Hollywood-skuespiller Drew Barrymore og modeskaber Donatella Versace, der også havde lavet Spears' brudekjole.

Britney Spears mødte Sam Asghari på optagelserne til musikvideob til 'Slumber Party' i 2016, hvorefter de begyndte at date.