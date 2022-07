Gjort til grin af eksmanden

Det er seks år siden, at realitystjernen Khloé Kardashian og tidligere basketballspiller Lamar Odom dannede par. Dog er han ikke bleg for at få et barn med ekskonen, hvis hun ringede.

Det siger han i et eksklusivt interview med det amerikanske medie Page Six, hvor han bliver gjort opmærksom på, at Khloé Kardashian og hendes utro ekskæreste, basketballspilleren Tristan Thompson, skal være forældre igen.

- Han var hende utro? Og de skal have barn nummer to? Hun kunne bare havde spurgt mig, siger Lamar Odom i interviewet og ryster let på hovedet over nyheden.

Men det er ikke sikkert, at Khloé Kardashian ville benytte sig af muligheden, hvis den bød sig. Khloé Kardashian og Lamar Odom havde nemlig et meget offentligt og turbulent ægteskab i fire år, og Lamar Odom var også Khloé Kardashian utro i løbet af deres forhold.

- Det generer mig stadig den dag i dag. Men fortrydelse er noget, vi bliver nødt til at lære at leve med, siger han et i eksklusivt interview med det amerikanske medie People.

