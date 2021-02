Godtager ikke undskyldning: Det er for sent

'Det er tre årtier for sent'

Dramaet fortsætter.

I kølvandet på dokumentaren 'Framing Britney Spears', som nu kan streames på TV2 Play, er popstjerne - og Britney Spears' ekskæreste - Justin Timberlake blevet anklaget for sexisme.

Derfor har den verdenskendte sanger Justin Timberlake undskyldt for sine handlinger, som ligger 20 år tilbage.

Efter shitstorm: Nu undskylder han

'Jeg er meget ked af det over de gange mine handlinger har været med til at bidrage til problemer,' lød det fra hitmageren i et opslag på Instagram, som ligeledes direkte undskylder til ekskæresten Britney Spears og Janet Jackson i samme opslag:

'Jeg vil helt specifikt sige undskyld til Britney Spears og Janet Jackson, fordi jeg holder af dem og respekterer disse kvinder og jeg ved, at jeg har fejlet'.

Men den undskyldning godtager de mange fans bestemt ikke.

Skandale-Britney: Brand, brystsmutter og hårde stoffer

Fans raser over, at Justin Timberlake undskylder. De mener, at det er tre årtier for sent. Foto: Ritzau Scanpix

De mener nemlig, at han er flere årtier bagud med den undskyldning til de to kvinder.

En Twitter-bruger skriver i et opslag:

'Jeg kommer ikke til at tilgive Justin Timberlake endnu, især fordi den undskyldning kun kom, fordi han følte presset. Jeg ville have respekteret ham mere, hvis han selv havde stået frem med den'.

Vilde beskyldninger efter Britney-dokumentar

En anden skriver: 'Den Janet Jackson-undskyldning kommer tre årtier for sent.'

Udover forholdet til Justin Timberlake handler dokumentaren om sangerindens liv efter hendes meget kendte sammenbrud i 2008, hvor hendes far, Jamie Spears, fik den fulde myndighed over popikonet, og starten på folkebevægelsen #FreeBritney fandt sted, hvor fans ønskede, at Britney Spears' far skulle slippe styringen af sin datter.