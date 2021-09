Gør comeback efter kollaps

Den 58-årige skuespiller Bob Odenkirk, der er mest kendt for sin rolle som den korrupte advokat i mega serien 'Breaking Bad', er tilbage på filmsettet for at fortsætte optagelse til serien 'Better Call Saul'.

Det bekræfter han selv i et Twitter-opslag.

'Tilbage på Better Call Saul! Så glad for at være her og at leve dette liv omgivet af så gode mennesker', skriver han blandt andet til opslaget.

Odenkirk kollapsede tilbage i juli på filmsettet med, hvad der blev beskrevet som et hjertetilfælde.

Hyldet af stjerner

Da nyheden om Odenkirks kollaps ramte alverdens medier, var der flere filmstjerner, der var chokerede over hændelsen og ønskede ham god bedring.

Bryan Cranston, som havde hovedrollen i 'Breaking Bad', var hurtig på tasterne og delte sine tanker om hændelsen på sin Instagram-profil.

Odenkirk er nu heldigvis i så god forfatning, at han kan fortsætte optagelserne til 'Better Call Saul'. Serien er et spin-off af 'Breaking Bad' og handler om Jimmy Mcgill (Bob Odenkirk), der går fra at være en seriøs advokat til at være en grådig forsvarsadvokat.

Den kommende sæson forventes at få premiere næste år.