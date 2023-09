Gør det igen: Popstjerne i historisk sejr

Taylor Swift kan tilsyneladende ikke tabe. Det amerikanske popikon slår nemlig den ene rekord efter den anden.

Tilbage i juli blev hun således den første kvinde nogensinde til at have fire albums på den amerikanske album-hitliste samtidig. Og derefter blev hun den første kvindelige artist til i Spotifys historie, som opnåede 100 millioner månedlige lyttere.

Og nu har hun gjort det igen. Det skriver US Weekly.

Tirsdag vandt hun nemlig den prestigefyldte pris for årets bedste musikvideo ved 'MTV Video Music Awards' for fjerde gang, hvilket hun er den første til at gøre nogensinde.

Blæst væk

Popstjernen var også selv blæst helt bagover over den historiske sejr. Det fortalte hun i sin takketale.

Taylor Swift modtog den prestigefyldte pris for 'årets bedste musik video' for fjerde gang i sit liv. Foto: Timothy A. Clary/Ritzau Scanpix

- Alt, jeg har at sige i aften, er tak. Jeg er helt bæst væk. Tusind tak.

Prisen vandt hun for musikvideoen til hendes hit 'Anti-Hero'.

Det var dog ikke den eneste pris, som Swift tog med hjem. Udover prisen for bedste musik video, vandt hun desuden tre andre priser. Hun var i alt nomineret til hele 11 priser.

Ikke første gang

Det er dog ikke kun i år, at den amerikanske pop-stjerne har slået diverse rekorder.

Sidste år slog hun nemlig også en bemærkelsesværdig rekord.

Her fik hun nemlig rekorden for det mest streamede album på Spotify på et døgn. Det oplyste tjenesten på X, som tidligere hed Twitter, i oktober 2022:

'Før klokken overhovedet har slået midnat til den 22. oktober, har Taylor Swift slået rekorden for det mest streamede album på en enkelt dag i Spotifys historie. Tillykke, Taylor Swift,' lød det på Spotifys profil.

Det gjorde hun med sit album 'Midnights', hvor interessen var så stor, at Spotify oplevede tekniske problemer i forbindelse med udgivelsen.

'Midnights' er også det album, hvor 'Anti-Hero' er fra.

