Gør det igen: Venter barn nummer 10

Man tror, det er løgn, men den er god nok.

Nick Cannon skal være far til det, der formentlig bliver hans tiende barn.

Det afslører den amerikanske skuespiller, komiker og musiker i et opslag på Instagram, hvor han i en video poserer med en højgravid Brittany Bell, som han i forvejen har to børn med.

'Tiden stod stille, og så skete dette', skriver han til opslaget.

Brittany Bell har ikke kommenteret sin graviditet.

Flere på vej

Det er kun en måned siden, at Nick Cannon kunne byde velkommen til sit ottende barn, da model Bre Tiesi fødte deres søn, Legendary. I forvejen er Cannon far til de 11-årige tvillinger Moroccan og Monroe, som han har med ekskonen Mariah Carey.

Derudover er han og Brittany Bell forældre til femårige Golden 'Sagon' og etårige Powerful Queen.

Annonce:

Sidste år kunne Nick Cannon desuden byde tre børn velkommen til sin familie, da han sammen med model Alyssa Scott blev forældre til sønnen Zen, der på tragisk vis mistede livet til kræft efter fem måneder, samt blev far til tvillingerne Zion og Zillion.

Tvillingernes mor, dj og tv-producent Abby De La Rosa, afslørede tidligere på sommeren, at hun er gravid igen uden dog at nævne, hvem faderen er.

Cannon har dog senere udtalt, at han ventede tre børn i løbet af året, så flere internationale medier heriblandt Page Six og TMZ har haft regnemaskinen fremme og draget den konklusion, at børneflokken med al sandsynlighed snart tæller ti.

Læs også: Historierne bag de frække forsider, der chokerede verden