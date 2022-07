Gør vildt comeback

It's Britney Bitch.

Og Elton John. De to har i hvert fald på overraskende vis teamet op og i al hemmelighed indspillet en duet af Elton Johns sang 'Tiny Dancer'.

Det erfarer Pagesix, der skriver, at det nye makkerpar mødtes i et studie i Beverly Hills for nyligt.

Kendismediet TMZ har ligeledes fået historien bekræftet og skriver, at sangen i øjeblikket bliver mixet og udkommer til august.

Den 40-årige Britney Spears har udgivet i alt ni studiealbum. Senest i 2016 med albummet 'Glory', hvor ørehængere som 'Slumber Party' og 'Clumsy' er at finde.

Når Spears og Eltons indspilning af 'Tiny Dancer' udkommer til august, bliver det Britney Spears comeback til musikindustrien, som hun har været væk fra i seks år.

Der er generelt sket meget i Britney Spears' liv det sidste års tid. Hun har blandt andet smidt alt tøjet, giftet sig med Sam Asghari og mistet sin mirakel-baby.

Annonce:

I efteråret 2021 blev Britney Spears endelig fri efter 13 år med sin far som værge.