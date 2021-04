Gøres til grin på nettet: Forvekslede sanger med øl

Den amerikanske skuespiller Paul Wesley har de seneste dage været genstand for morskab på de sociale medier.

I en spørgerunde på Instagram, som er blevet delt vidt og bredt, svarede den 38-årige 'The Vampire Diaries'-skuespiller på et spørgsmål fra en fan, som gerne ville vide, om han kunne lide sangeren Madison Beer.

Wesley var dog tilsyneladende ikke klar over, at der findes en sanger med det navn. Han troede i stedet, at der var tale om en specifik øl, fordi 'Beer' som bekendt er det engelske ord for øl.

'Jeg har aldrig fået den øl. Men jeg kan godt lide øl, jeg kan lide de fleste øl. Selvom jeg ikke har drukket så mange øl på det sidste, fordi jeg prøver at skære lidt ned på det, det kender I nok', lød hans svar.

Det har fået en lang række personer til tasterne på Twitter.

'Jeg er ked af det, men det her er alt for sjovt. Troede han virkelig, de talte om en slags øl', skriver en person.

'Det her er det sjoveste, jeg har set hele ugen', skriver en anden.

Madison Beer, som Paul Wesley tilsyneladende ikke kendte, er en 22-årig amerikansk sanger, som fik massiv opmærksomhed allerede som 13-årig, da Justin Bieber i et opslag på Twitter kaldte hende en 'fremtidig stjerne'.