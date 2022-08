'Good Luck Chuck'- stjerne forlovet

'Good Luck Chuck'- stjernen, Dane Cook, og Kelsi Tayler har taget hul på næste skridt i deres fem år lange parforhold.

De er nemlig blevet forlovet. Det skete en aften, som Dane Cook beskriver som 'utrolig smuk', med 'perfekt vejr' og en 'spektakulær solnedgang'.

Det er til det amerikanske magasin People, at Cook sammen med Kelsi Taylor fortæller om det storslåede frieri.

- Jeg spurgte min bedste ven - kvinden, som jeg har delt nogle af de allerstørste øjeblikke i mit liv med - om hun ville gifte sig med mig, så vi kan starte det næste kapitel i vores liv sammen. Jeg tænkte også på, hvor fuldstændig fantastisk hun så ud, fortæller Cook om øjeblikket, hvor han gik på knæ for Kelsi Tayler, der beskriver øjeblikket som 'perfekt'.

Annonce:

'Hemmeligheden er ude!' skriver den 23-årige Taylor blandt andet i et opslag på Instagram, hvor hun deler et billede af parret fra den aften.

'Jeg kunne ikke have ønsket mig et mere perfekt øjeblik. Jeg elsker den mand, og jeg elsker at tilbringe mit liv med ham,' fortsætter opslaget.

Det var ved York Beach, at Book gik på knæ for Taylor. Et sted, der har en 'særlig plads i vores hjerter' beskriver Book overfor People, hvortil han afslører, at da parret begyndte at date, tog de til York Beach på deres første tur sammen.

Overfor mediet afslører Book også, at han brugte tre måneder på at forberede frieret.

50-årige Dane Cook har før dannet par med Jessica Simpson, som han mødte under indspilningerne til filmen 'Employee of the month'. Simpson før har fortalt, hvordan Cook tog hende med storm, men det blev altså den 23-årige Kelsi Talylor, der løb med Dane Cooks hjerte.