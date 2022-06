Google-milliardær skal skilles

Det har ikke kun været hårde tider på finansmarkederne for Google-stifteren, Sergey Brin. Også på den private front er det gået den gale vej.

Efter knap tre års ægteskab med Nicole Shanahan har Brin søgt om skilsmisse, skriver People, der har fået indsigt i skilsmissedokumenterne.

Af dem fremgår det, at det er ‘uforenelige forskelle’, der er årsagen til skilsmissen, som milliardæren søgte om tilbage i januar. Af selvsamme dokumenter fremgår det også, at Sergey Brin og Nicole Shanahan skal dele parrets fælles værdier.

Ligeledes står der, at milliardæren ikke har en forventning om, at Shanahan, som han har en toårig datter med, vil søge om hustrubidrag.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Sergey Brin, der ifølge Bloomberg er god for cirka 94 milliarder dollar og regnes for at være klodens sjette rigeste, skal igennem en skilsmisse.

Brin har tidligere dannet par med Anne Wojcicki. De to nåede at være gift i otte år og få to børn sammen, sønnen Benji på 13 år og datteren Chloe på 11 år, før kærligheden mellem de to brast.

I forbindelse med skilsmissen fra Shanahan har Brin hyret en privat dommer, der skal sørge for, at sagen ikke kommer til at foregå i offentligheden.

Det sker for at sikre deres toårige datter, som det nu snart tidligere par frygter, kan blive kidnappet eller på anden måde chikaneret, hvis offentligheden får indsigt i datterens daglige færden, det fremgår af skilsmissedokumenterne, hvori der blandt andet står:

'Ansøgeren om skilsmisse er en medstifter af Google og en af de rigeste og mest indflydelsesrige mennesker i verden. Grundet den højprofilerede karakter, vil der sandsynligvis være stor offentlig interesse for deres skilsmisse og fordelingen af deres barn', lyder det blandt andet.

