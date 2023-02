Den canadiske skuespiller Gordon Pinsent er død.

Det bekræfter skuespillerens familie til Deadline.

'Gordon Pinsents døtre, Leah og Beverly, og hans søn, Barry, vil gerne meddele at deres far er gået bort. Han sov stille ind omgivet af sin familie', oplyser familien i en erklæring.

Pinsent skød sin karriere som skuespiller igang i en alder af 17 år, og han blev en aktiv herre, der har et cv, der tæller mere end 150 forskellige roller fordelt ud på film og tv.

Gordon Pinset er blandt andet kendt for sine roller i film som 'Away From Her', 'Due South' og 'The Grand Seduction', ligesom han beskrives som en af Canadas mest ikoniske skuespillere, der da også er tredobbelt vinder til Genie Awards, som er en stor canadisk filmpris.

Men Pinsent kastede sig også ud i manuskript-skrivning med blandt andet 'The Rowdyman' og 'John and the Missus'. Derudover har han også skrevet biografien 'By the way', der udkom i 1992.

Gordon Pinset var gift med skuespillerinden Charmion King, der døde i 2007. Sammen fik de datteren Leah Pinsent, der er gået i sine kendte forældres fodspor og blevet skuespiller.

Foruden Leah Pinsent efterlader Gordin Pinsent sig to børn, som han har fra et tidligere ægteskab.

Pinsent døde 25. februar i en alder af 92 år. Dødsårsagen er ikke oplyst.