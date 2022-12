Grådkvalt stjerne afslører: Ville dø for at redde sin tvilling

Ashton Kutcher var villig til at begå selvmord, så han kunne få lov at donere sit hjerte til tvillingebroderen, som havde brug for et nyt, fortæller han i interview, hvor brødreparret for første gang stiller op sammen

Nogle tvillinger går i ens tøj, er altid sammen, uddanner sig til det samme, har de samme skavanker og følges i det hele taget ad gennem hele livet.

I andre tilfælde udvikler et tvillingepars respektive liv sig helt forskelligt.

Det er tvillingerne Ashton og Michael Kutcher et glimrende eksempel på.

For mens den ene, Ashton, som bekendt blev en berømt skuespiller i Hollywood med adskillige store film på sit cv., har den anden bror levet mere anonymt og haft problemer med sit helbred gennem hele sit liv.

Det skriver CNN, der har lyttet til et interview med de 44-årige tvillingebrødre på streamingplatformen Paramount+, hvor de medvirker i serien 'The Checkup with Dr. David Angus'. Det er første gang, de sammen stiller op til interview, og det er en grådkvalt omgang.

Filantropen Michael Kutcher er nemlig født med lidelsen cerebral parese, der er et handicap forårsaget af en hjerneskade sket i fostertilværelsen eller den tidlige barndom, og det er også omdrejningspunkt i interviewet.

I udsendelsen fortæller tvillingerne om engang, Michael Kutcher var tæt på at dø. Hans hjerte gav simpelthen op, mens han lå på hospitalet, hvor Ashton var på besøg, og det fik sidstnævnte til at spærre øjnene op:

- Jeg har det sådan: 'Alt er ikke ok'. Hans hjerte banker ikke længere, og jeg genkender lyden, fordi jeg har været der før, siger Ashton Kutcher i udsendelsen, skriver CNN.

Og det fik ham til at få impulsive, skæbnesvangre tanker. Han fortæller, at han overvejede at hoppe ud fra en balkon for efterfølgende at donere sit eget hjerte, som ville være et match, til tvillingebroderen.

Tvillingebrødrene Michael og Ashton Kutcher - her tilbage i 2013. Filantropen Michael har levet et mere anonymt liv, så der findes ikke mange billeder af brødrene sammen. Foto: Ritzau Scanpix

Fandt en donor

Det blev dog - heldigvis - ved tanken. For et døgns tid senere lykkedes det at finde en donor til et nyt hjerte til Michael Kutcher.

I interviewet taler Ashton og Michael Kutcher også om den misundelse, der opstod senere i livet, hvor brødrenes forhold ramte en mur Ashton begyndte at få succes og berømmelse, og det kunne den syge bror ikke helt kapere.

- Der var et tidspunkt, hvor jeg følte, at han fik mere opmærksomhed end mig, siger Michael Kutcher.

I dag er forholdet mellem de to dog atter fint, og begge arbejder blandt andet for handicappedes rettigheder, ligesom stenrige Ashton Kutcher er kendt for sit velgørende arbejde.

Han er dog ikke selv sluppet for helbredsproblemer. Så sent som i august i år skrev Ekstra Bladet om en periode, hvor superstjernen i en periode mistede evnen til at se, høre og gå.

