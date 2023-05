Græder sig selv i søvn

Kim Kardashian åbner i et nyt interview op om, hvilke udfordringer der hører med til at være forældre

På billeder kan det ligne, at verdensstjernen Kim Kardashian lever i sus og dus og uden de store udfordringer.

Men i 'On Purpose with Jay Shetty' -podcasten, som People har fået lov at dele et klip fra, åbner tv-personligheden op for forældreudfordringer.

- Forældreskab er det, der har lært mig mest om mig selv, fortæller Kardashian i klippet, hvor hun fortsætter:

- Det har været det mest udfordrende. Der er nætter, hvor jeg græder mig selv i søvn. Ligesom, for helvede, den her fandenivoldske tornado i mit hus. Hvad skete der lige?

I 2021 blev Kim Kardashian og Kanye West skilt. Foto: Ritzau Scanpix / John Nacion

Kim Kardashian er mor til børnene North på ni år, Saint på syv år, Chicago på fem år og Psalm fire år, som hun har med sin eksmand Kanye West, der siden har taget navnet Ye i brug.

De to blev gift i maj 2014 og straks blev de et af de mest fremtrædende kendispar i USA. I 2021 var kærligheden mellem de to væk, og en skilsmisse lå for døren. Sidste år tørnede de sammen i retten, hvor det tidligere ægtepar fik fælles forældremyndighed samt en aftale om atWest fortsat betale børnepenge hver måned til Kim Kardashian.

Det beløb lyder på 200.000 dollars, hvilket omtrent svarer til 1,4 millioner danske kroner. Ligesom også Kardashian fik det hus, som West havde købt, der ligger lige ved siden af huset, hvor Kim Kardashian og børnene bor.

