Grammy-vinder død

Grammy-vindende pop-, country- og gospelsanger B.J Thomas er død i en alder af 78 år efter en kamp mod kræft.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder musikmediet Rolling Stone.

B.J Thomas døde i sit hjem i Arlington 29. maj på grund af komplikationer fra fjerde stadie af lungekræft.

Musikerens død blev annonceret via hans officielle Facebook-side.

'Det er med dyb sorg vi bekræfter bortfaldet af B.J Thomas', står der i opslaget.

Tilbage i marts skrev B.J Thomas på sociale medier, at han var blevet diagnosticeret med lungekræft.

'Jeg vil benytte denne unikke mulighed til at vise min taknemmelighed til Gloria, min vidunderlige kone og min trofaste støtte i over 53 år, og til min familie, venner og fans,'.

'Jeg er så velsignet, at jeg har haft mulighed for at lave og optræde med smukke sange i både pop, country og gospelmusik, og at jeg har fået lov til at dele disse sange med millioner af mennesker. Det eneste, jeg vil bede jer om nu, er at sige en bøn for mig i denne svære tid, så min musik kan leve videre gennem jer.', skrev han i opslaget.

Vandt en Oscar

BJ Thomas er bedst kendt for at synge klassikeren 'Raindrops Keep Fallin 'On My Head', der var med i 'Butch Cassidy and the Sundance Kid'.

Filmen vandt en Oscar for bedste originale sang og nomineret til en Grammy for 'Bedste mandlige pop-vokaloptræden'. Derudover har han hittet med 'Hooked on a feeling'.

I løbet af sin karriere vandt han fem Grammys, blev optaget i Grammy Hall of Fame , solgte 70 millioner albums på verdensplan, scorede otte nummer et hits og havde 26 top ti singler gennem sine 50 år i musikbranchen,

Han efterlader sin kone Gloria Richardson og hans tre børn.