Grammy-vinder William Hart er død

William Hart, der var forsanger i musikgruppen 'The Delfonics', er død. Han blev 77 år.

Det skriver TMZ.

William Harts søn Hadi fortæller til mediet, at den forhenværende sanger havde problemer med at trække vejret.

Derfor blev 77-årige William Hart indlagt på Temple University Hospital i Philadelphia, hvor han torsdag døde af komplikationer under operationen.

William Hart var forsanger i musikgruppen 'The Delfonics', der vandt en grammy-pris i 1971. Arkivfoto: Michael Ochs/Getty Images

Grammy-vinder

Det var William Hart og hans bror, Wilbert Hart, der i slutningen af 1960'erne startede musikgruppen 'The Delfonics'.

Brødrene var ikke alene. Også Randy Cain , Ritchie Daniels og Thom Bell var med i den succesfulde R&B-grippe.

William Hart og Thom Bell skrev udelukkende sangene - heriblandt hitsene 'La-La', 'Didn't I', 'Break Your Promise', 'I'm Sorry' og 'Ready or Not Here I Come'.

I 1971 vandt musikgruppen en Grammy-pris for bedste R&B-optræden af ​​en duo eller gruppe. Det var deres optræden i sangen Didn't I', der sikrede gruppen titlen.

Numrene 'Didn't I' og 'La-La' var også med i Quentin Tarantinos film 'Jackie Brown' tilbage i 1997.

Derudover blev gruppens sange 'Ready or Not Here I Come' og 'Funny Feeling' brugt i videospillet 'Grand Theft Auto V'.

'The Delfonics' blev spillet i 1975, efter de havde opnået 12 top 20-hits på Billboards R&B og Soul Single Chart.