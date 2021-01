Gravid influencer død - blev 36 år

Den kendte, amerikanske influencer og blogger Emily Mitchell, der blandt andet står bag den populære blog 'The Hidden Way', er død.

Hun blev 36 år gammel.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt People.

Den 36-årige influencer var gravid med sit femte barn, en søn der skulle have navnet Joey, da hun pludselig faldt om under morgenmaden anden juledag og døde.

Selvom hendes mand, Joseph, og andre familiemedlemmer udøvede førstehjælp, indtil ambulancen ankom, stod Mitchells liv ikke til at redde, og både hun og hendes ufødte barn mistede livet.

'Vores hjerter er knuste, og hendes glædefulde tilstedeværelse vil blive savnet af så mange', lyder det fra familie og venner i en GoFundMe-indsamling, som er blevet oprettet i forbindelse med influencerens død.

'Em gjorde en stor forskel i mange menneskers liv, og dette tab er uforståeligt for alle, der kendte hende. Hun var en dedikeret mor og kone. Hun havde en stor kærlighed til Gud, og hun elskede sine børn meget højt', lyder det videre.

Kender ikke dødsårsag

Dødsårsagen er endnu ikke blevet offentliggjort, men ifølge GoFundMe-indsamlingen arbejdes der stadig på at finde ud af, hvad der ligger til grund for det tragiske dødsfald.

I ugerne op til sin død lagde Mitchell, der boede sammen med familien i Rhode Island, på sine sociale medier ikke skjul på, at hun glædede sig over sin graviditet og så frem til at byde velkommen til endnu et barn og gøre sine fire børn Finn, Isla, Edie og Lulu en søskende rigere.

De nåede dog desværre aldrig at møde deres lillebror, der skulle være kommet til verden i begyndelsen af det nye år.