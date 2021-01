Gravid tv-kendis viser maven frem

- Jeg venter på et mirakel, skriver den svenske tv-stjerne Carolina Gynning i et opslag på Instagram

Den 42-årige svenske tv-kendis Carolina Gynning går nu i fodsporene på verdenskendte kvinder som Demi Moore, Claudia Schiffer og Jessica Simpson, der halvnøgne eller helt nøgne har vist deres gravide maver frem.

Torsdag lagde Carolina Gynning nemlig hele tre billeder ud på Instagram, hvor hun halvnøgen præsenterer sin store gravide mave.

Til opslaget skriver Carolina Gynning følgende:

'Et nyt liv gror inde i mig. Det er den største velsignelse. Jeg kan ikke tro, at det er sandt. Jeg venter på et mirakel.'

artiklen fortsætter under billedet

Carolina Gynning startede som model som 16-årig, men flyttede langsomt over i tv-branchen, hvor hun i 2004 vandt realityserien 'Big Brother'.

Hun har også medvirket i den svenske udgave af 'Vild med dans' samt været tv-vært på talentprogrammet 'Idol'. Det førte til diverse jobs som tv-vært i en lang række andre programmer på TV4 og Kanal 5 i Sverige.

Carolina Gynnings kæreste Viktor Philipsson har været inde på Instagram og kommentere gravid-billedet med flere hjerter. Den 42-årige Carolina har i øvrigt i forvejen døtrene Alicia og Adele fra et tidligere forhold med Alexander Lydecker.