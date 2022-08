'Grease'-kolleger i sorg: - Vil savne hende enormt

Mandag aften dansk tid kunne familien til den britisk-australske skuespiller og sanger Olivia Newton-John offentliggøre den tragiske nyhed, at den 73-årige stjerne var sovet stille ind.

Dødsfaldet har efterladt store dele af Hollywood i sorg, heriblandt kollegerne fra 1978-filmhittet 'Grease', der blev Olivia Newton-Johns helt store gennembrud.

Over for magasinet People har skuespiller Stockard Channing, der spillede rollen som Betty Rizzo i 'Grease', sat ord på tabet af sin medspiller.

- Jeg tror ikke, jeg har kendt et skønnere menneske. Olivia var essensen af sommer - hun udstrålede solskin, og hendes varme og ynde er det, der altid står frem for mig, når jeg tænker på hende, siger hun til mediet og tilføjer:

- Jeg vil savne hende enormt.

Stockard Channing som Rizzo og Olivia Newton-John som Sandy i 'Grease'. Foto: Nick Ut/Ritzau Scanpix

Venlig og generøs

Også Dinah Manoff, der spillede karakteren Marty Maraschino i filmen, har udtalt sig til People i kølvandet på Olivia Newton-Johns død.

- Som mange vil fortælle jer, var Olivia Newton-John en af de venligste og mest generøse sjæle, der nogensinde har kastet glans over Jorden, og jeg var heldig, at jeg som Pink Lady fik lov til at bruge tid sammen med hende under optagelserne til 'Grease', siger hun og tilføjer:

- Hun bragte latter og lys med sig, hvor end hun kom. Mine dybeste kondolencer til hendes familie og venner i forbindelse med deres store tab.

Også John Travolta, der spillede over for Olivia Newton-John i 'Grease' i rollen som Danny Zuko var hurtig til at hylde sin medspiller. Allerede kort efter nyheden om hendes død, hyldede han hende med et opslag på sociale medier.

'Min kære Olivia, du gjorde alle vores liv så meget bedre', skrev han blandt andet.

De to stjerner i 'Grease' var Olivia Newton-John som Sandy og John Travolta som Danny. Foto: Paramount Pictures

Det er ikke bekræftet, hvad som var årsagen til Olivia Newton-Johns død. Den 73-årige stjerne har dog i omkring 30 år kæmpet mod brystkræft.