'Grease'-stjernens deroute: Anholdt for indbrud og ulovlig indtrængen

Hans markante rolle som nørdede Eugene Felsnic i den legendariske film 'Grease' fra 1978 var både sjov, fjollet og bizar, men noget tyder på, at nu 65-årige Eddie Beezen i virkelighedens verden nøjes med at være det sidste: bizar.

I hvert fald har skuespilleren i nyere tid været involveret i et par uheldige episoder, og nu er han endnu engang blevet anholdt for at udvise mærkværdig og ulovlig adfærd - denne gang i form af tyveri og ulovlig indtrængen i et plejecenter.

Det sikrede Beezen en anholdelse og dernæst rum tid i politiets varetægt, hvor han ifølge amerikanske medier fortsat befinder sig, selv om episoden fandt sted 8. april.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Sådan så Eddie Deezen ud, da han blev anholdt 8. april for ulovlig indtrængen og indbrud. Foto: Allegany County Sheriffs Office

Tvang sig ind

Ifølge Maryland State Police brød Eddie Beezen ind på et privatejet plejecenter og nægtede at gå, efter at en kvinde, der bor på centreret, og som han trængte ind til, bad ham om at skride.

Skuespilleren skulle have tvunget sig ind på hendes værelse, selv om han ingen tilknytning har til hende eller plejecenteret, og nægtede fortsat at forlade stedet, da politiet dukkede op.

Ifølge politiet var Eddie Beezen også til stede ved lokationen tidligere samme dag, hvor han ligeledes fik at vide, at hans tilstedeværelse var uønsket. Alligevel valgte han at vende tilbage - og bryde ind - da mørket var faldet på.

Sådan kender man Eddie Deezen (lilla blazer) bedst - i den særdeles fjollede og meget karikerede rolle som Eugene i kæmpehittet 'Grease' fra 1978. Her hilser han på drengegruppen med Danny Zuko (John Travolta) i spidsen. Foto: Getty

Ikke første gang

Kvinden, han trængte ind til, har fortalt politiet, at Eddie Beezen angiveligt har opsøgt hende flere gange, og hver gang efterlader han underlige genstande med noter på.

En nabo til kvinden, der bor et par døre derfra på samme plejecenter, hævder, at han så tv med sin forlovede, da han hørte noget pusle udenfor, hvorefter han på overvågningsbilleder så Eddie forsøge at åbne hoveddøren. Derefter ringede han til politiet.

Eddie Beezen er nu sigtet for indbrud 'i fjerde grad', som det hedder i USA, to tilfælde af ulovligt indtrængen og for i et tilfælde at forstyrre den offentlige orden.

Det er ikke første gang, at den spøjse 'Grease'-skuespiller er i kontakt med lovens lange arm.

Eddie Beezen var således også involveret i en situation i fjor, da han blev anholdt på en restaurant i Maryland. Her skulle hans brøde have været at lave en scene, nægtet at forlade stedet og derpå kaste ting efter politiet.

Ifølge TMZ.com har folk, der påstår, de er tæt på Eddie Beezen, delt en opdatering på Facebook, hvor de hævder, at han kæmper med en række problemer i sit liv, men at de gør alt for at hjælpe ham.