Greta Thunberg langer ud efter udskældt internet-stjerne

Miljøaktivisten Greta Thunberg er gået ind i en diskussion med et omdiskuteret internetfænomen

Man kan næppe sige, at den svenske miljøforkæmper Greta Thunberg er bange for at gå ind i en kamp. Langtfra.

Det gælder heller ikke, når det kommer til den populære internet-sensation Andrew Tate, der har en kickboksning-karriere bag sig og soler sig i sin popularitet på de sociale medier.

Her giver han finansielle råd til 'tabermænd', samtidigt med at han spreder sine ekstreme holdninger om kvinder, kønsroller og overvægtige.

Tate holder sig heller ikke tilbage med at vise sig frem, og det har han gjort i et opslag på Twitter, hvor han henvender sig direkte til Greta Thunberg.

'Hej @GretaThunberg. Jeg har 33 biler. Det er bare en start.'

'Efterlad venligst din email-adresse, så jeg kan sende dig den komplette liste over min bilsamling og deres enorme udledning,' står der i det spydige opslag.

'Small dick energy'

De fleste ville nok lade den fare, men ikke Greta.

Hun har nemlig valgt at svare igen på Andrew Tates opslag.

'Ja, gør mig endelig klogere. Send en e-mail til smalldickenergy@getalife.com,' står der i svaret.

Det har Tate valgt at svare på med dette skriv:

'Hvor vover du?!'

'Rigtig glad ung pige'

Det er ikke første gang, at en berømthed har forsøgt at stikke til den svenske klimaaktivist.

I 2019 lavede den daværende amerikanske præsident, Donald Trump, et tweet som en reaktion på Thunbergs opsigtsvækkende tale under FN's klimatopmøde i New York.

Her tweetede han, at hun 'virker som en rigtig glad ung pige, der ser frem til en lys og vidunderlig fremtid. Så godt at se!'

Svenskeren benyttede dog ikke Twitter til at svare ekspræsidenten, men hun sendte en kæk bemærkning i hans retning gennem talkshowet 'Skavlan' sendt på TV2 Norge.

- Du kan tolke tweetet på mange måder. Jeg vidste, at han sandsynligvis ville sige noget om mig på et tidspunkt. Det betyder ikke noget, sagde hun til Skavlan.

Da hun blev spurgt til, om hun tolkede tweetet sarkastisk, var der ingen tvivl.

- Selvfølgelig gør jeg det, men ja, selvfølgelig kom han til at tweete det.

Bliv klogere på Greta Thunbergs nyeste fjende her.

