Grillet om utroskab: - Jeg har det forfærdeligt

Det vakte sidste år opsigt, da Bill og Melinda Gates pludselig meldte ud, at de havde valgt at lade sig skille efter 27 års ægteskab.

Siden har rygterne været mange, og Microsoft-stifteren er blevet beskyldt for gentagne gange at have været utro i løbet af parrets forhold, blandt andet med en ansat hos it-selskabet for 20 år siden, hvilket en talsmand for Bill Gates bekræftede.

Da Melinda Gates for nylig stillede op til et interview med CBS Mornings, blev hun da også spurgt, om der er hold i rygterne om, at han flere gange havde været utro, ligesom hun blev spurgt, om der var mere, der manglede at blive fortalt i forhold til hans møder med den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein.

Svaret var, at det var spørgsmål, som BIll Gates selv måtte besvare, og det har 'Today' så givet ham mulighed for.

Her stillede Bill Gates op til interview i anledning af den bog, han netop har udgivet, 'How to Prevent the Next Pandemic', men det var ikke kun bogen, han blev spurgt om. Intervieweren grillede ham nemlig i den grad om den påståede utroskab, som Bill Gates dog ikke var meget for at tale om.

- Jeg begik helt sikkert fejl, og det tager jeg ansvaret for, svarer BIll Gates, der dog ikke ønsker at gå i detaljer.

- Jeg tror ikke, at det er konstruktivt at dykke ned i detaljerne, men ja, jeg var årsag til smerte, og det har jeg det forfærdeligt med.

Var advaret om Epstein

Rigmanden indrømmede i interviewet, at Melinda Gates flere gange advarede ham om at mødes med finansmanden Jeffrey Epstein, der allerede dengang var dømt for sexforbrydelser.

- Jeg vil tilføje det til listen over mine fejl, for Melissas råd var godt, og jeg skulle have fulgt det tidligere, end jeg gjorde, siger Gates.

Han tilføjer, at det var en fejl - ikke bare at mødes med ham, men at de holdt flere møder.

- Jeg havde et mål om, at jeg skulle indsamle penge til global sundhed. Jeg indså ikke, at jeg ved at mødes med ham nærmest nedtonede de utrolig forfærdelige ting, han gjorde, fortsætter han.