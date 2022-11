Grimt fald: Verdensstjerne brækker arm efter koncert

Louis Tomlinson, der tidligere slog sine folder i boybandet One Direction, er ved at komme sig efter et grimt styrt, kort efter at han havde givet den gas på scenen til en koncert i New York.

'Showet i går aftes (lørdag, red.) i New York var utroligt. Desværre lykkedes det mig på vej tilbage at falde og brække min højre arm ret slemt', skriver stjernen i et opslag på Instagram, hvor han ligeledes deler et par røntgenbilleder af sin brækkede arm.

Han nævner i samme omgang, at han udskyder en række albumsigneringer grundet den brækkede hånd og takker for støtten.

Louis Tomlinson skød sin karriere i gang i boybandet One Direction, som solgte over 100 millioner albums.

Bandet gik i dvale i 2016, men det stoppede ikke Louis Tomlinson, der samme år udgav singlen 'Just Hold On'.

Seneste skud på stammen er albummet 'Faith in the Future', der blandt andet indeholder singlerne 'Out of My System' og 'Bigger Than Me'.

Louis Tomlinson gæstede København tilbage i marts i år, og til næste år rammer han Royal Arena.