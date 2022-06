Griner hele vejen til banken: Sælger lejlighed for vanvidsbeløb

'Venner'-stjernen Matthew Perry har solgt sin mondæne lejlighed i Los Angeles, og det er til en gigantisk sum, der ikke er set højere for den type beboelse i englenes by og omegn siden 2015

Matthew Perry, en sjettedel af det succesrige skuespillerhold fra 90'er og 00'er-hitserien 'Venner', har tjent styrtende med penge gennem karrieren.

I de sidste år af seriens levetid tjente hver skuespiller omkring 6 mio. kroner pr. afsnit - og dem var der mange af.

Derudover fik hver skuespiller angiveligt mindst 17,5 mio. kroner for at deltage i den stærkt imødesete reunion mellem 'Venner'-skuespillerne på HBO Max i 2021.

Trods alkoholisme, misbrug, sygdom og nogle generelt hårde år siden karrieren peakede for over 20 år siden, har Matthew Perry fortsat en bugnende pengepung.

Det gjorde ham i 2017 i stand til at købe en gigantisk lejlighed i det sydlige Californien for 20 mio. dollars svarende til 140 mio. kroner.

Nu har han lige solgt den, og det er til et beløb, der gør salget til det dyreste for en lejlighed siden 2015 i Los Angeles og omegn.

Salgprisen? 21,6 mio. dollars svarende til cirka 151 mio. kroner.

Ville have endnu mere

Det er enorme summer, vi er oppe i, men faktisk ville den sjove skuespiller gerne have haft endnu mere for vidunderet, der ligger i det mondæne Century Tower.

For to år siden forsøgte han at sælge lejligheden for 35 mio. dollars - 245 mio. kr. - hvilket altså ville have givet skuespilleren en fortjeneste på 105 mio. kroner.

Det lykkedes dog ikke, hvorefter Perry skar prisen ned til 27 mio. dollars og senere 23 mio. dollars. Det lykkedes som bekendt heller ikke.

'Venner'-holdet mødtes endelig efter langt tilløb og intense forhandlinger ved en reunion i 2021. Ved den lejlighed talte Matthew Perry snøvlende, og mange mente, det skyldtes kronisk sygdom. Selv skød han skylden på en tur ved tandlægen og bedøvelse. Foto: HBO Nordic

En hel etage

Derfor måtte han 'nøjes' med de 21,6 mio. dollars, den netop er afhændet for, hvilket er en fortjeneste på 'sølle' 11,2 mio. danske kroner.

Den 9300 kvadratmeter store lejlighed - ja, du læste rigtigt - dækker en hel etage i førnævnte Century Tower. Lejligheden har fire terrasser med en vild udsigt, et billard-rum, en biograf, fire soveværelser, seks et halvt badeværelse og tre tilhørende parkeringspladser.

Bygningen har en stor pool, kæmpe områder med træer tæt på og en vagtservice af højeste standard.

Alt det giver Matthew Perry altså nu afkald på og overlader det til den nye glade indehaver af lejligheden.