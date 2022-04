Grove påstande: Fjern alle videoer

Efter at kendisbloggeren Tasha K har tabt retssagen mod verdensstjernen Cardi B, kræves det nu også, at bloggeren fjerner i alt 21 videoer fra sine kanaler, der handler om sangerinden

Tasha K, hvis rigtige navn er Latasha Kebe, blev tilbage i 2019 trukket i retten og dømt til at betale to millioner dollars - svarende til lidt over 13 millioner danske kroner i erstatning - til rapperen Cardi B.

Dette skete, efter at bloggeren havde delt flere videoer med grove og nedgørende påstande om sangerinden.

Nu, et par måneder efter afgørelsen, kræves det også, at Tasha K nedlægger de i alt 21 pågældende videoer fra sine sociale kanaler, heriblandt Youtube - og det skal ske i løbet af de næste fem dage.

Derudover er bloggeren fremover bandlyst fra offentligt at bringe bestemte udtalelser om Cardi Bs seksuelle helbred og personlige liv.

Det oplyser det britiske medie BBC News.

Løj om grove påstande

I videoerne, som nu skal fjernes, påstår Tasha K blandt andet, at Cardi B havde onaneret med ølflasker på scenen, da hun arbejdede som stripper.

Andre påstande lød på, at sangerinden havde været sin mand, rapperen Offset, utro, at hun tidligere havde været prostitueret og afhængig af hårde stoffer.

I retten tilstod Tasha K, at hun godt var klar over, at påstandene ikke var sande. Senere forsøgte hun dog at trække sin indrømmelse tilbage.

Vil anke sagen

Efter to ugers retssag valgte juryen at støtte sangerinden Cardi B, og det blev et sandt nederlag for kendisbloggeren, som har måtte punge ud for sine udtalelser og støvsuge sine kanaler for de krænkende videoer.

Det har været uvist, om Tasha K har villet anke dommen. Kort efter retssagen var endt, lød hendes reaktion på Twitter ganske neutralt:

'Min mand, mine advokater og jeg har kæmpet virkelig hårdt. Jeg vil gerne takke dem alle for deres mange arbejdstimer og søvnløse nætter'.

I følge artiklen fra BBC News har Tasha K dog efterfølgende valgt at anke dommen, og hvis appelretten omstøder afgørelsen, vil påbudet om videoerne også blive ophævet.