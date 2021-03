Grum overraskelse: Hjemme under røveri

Sangstjernerne Shawn Mendes og Camila Cabello har formentlig fået sig lidt af et chok, da de i weekenden blev udsat for et røveri i deres eget hjem i Californien.

Los Angeles Police Department fortæller til TMZ, at parret var hjemme, da flere mistænkte brød ind gennem et vindue.

Angiveligt forsvandt de hurtigt igen, da de opdagede, at parret var hjemme.

De mistænkte nåede dog at snuppe nøglerne til Shawn Mendes bil, der holdt parkeret uden for huset.

Ifølge politiet ankom de hurtigt til stedet, men det var desværre for sent.

Røverne var stukket af i Shawn Mendes Mercedes SUV.

Der er endnu ikke arresteret nogen, men sagen efterforskes stadig.

Stjerneparret har været sammen i snart to år.

Under corona har de to været uadskillelige, som de også begge har dokumenteret på deres sociale medier.