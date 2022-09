Grusomme detaljer om dødsfald

Det var en på alle måder grusom ulykke, da Anne Heche bragede sin Mini Cooper ind i et hus 5. august.

Bilen brød i brand med den 53-årige skuespiller siddende inde i. Brandfolk kæmpede for at slukke ilden, så de kunne redde hende ud, men efter at lægerne havde kæmpet for Anne Heche i en uge, stod det klart, at hendes skader var for alvorlige.

Skuespilleren havde på grund af iltmangel i forbindelse med ulykken pådraget sig en så alvorlig hjerneskade, at hun blev erklæret hjernedød. Derfor blev der slukket for hendes respirator.

Kunne intet se

Nu kan NBC beskrive nye gruopvækkende detaljer fra Heches skæbnesvangre kollision, for det viser sig, at der gik hele 45 minutter, fra bilen bragede ind i huset og brød i brand, til at hun blev reddet ud.

I brandvæsenets rapport fra hændelsen lyder det, at branden var så intens, at brandmændene ikke kunne komme tæt nok på Heches bil i 20 minutter. Da det endelig lykkedes, tog det yderligere 20 minutter at frigøre bilen fra det brændende hjem.

- Grundet den heftige ild og røg, var det ikke muligt at se ind til bilen eller komme hen til den, siger Richard Fields fra LAFD til NBC Los Angeles.

Han fortæller videre, at røgudviklingen var så voldsom, at brandfolkene dårligt kunne se sidemanden.

Anne Heche bragede sin Mini Cooper ind i et hus 5. august. Foto: Ritzau Scanpix

Lang karriere

I starten var det derfor svært at identificere, at der overhovedet befandt sig en person i bilen, og som talsmanden siger:

- Jeg vil sige dette, at personen i bilen var ikke på førersædet, men på gulvet af passagersædet.

Han fortæller yderligere, at det tog tid, før man fandt ud af, at der befandt sig en person i bilen, men at det næppe havde ændret noget, hvis man havde haft vished før.

Anne Heche havde en lang karriere på tv og film bag sig. Hun vandt blandt andet en Emmy for sin rolle i serien 'Another World'.

Hun havde desuden roller i film som 'Donnie Brasco', 'Six Days Seven Nights', 'Wag the Dog' og Gus Van Sants genindspilning af Hitchcock-klassikeren 'Psycho'.

Heche blev 53 og havde to sønner, Atlas og Homer.